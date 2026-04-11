Forlì-Cesena, arrestato operatore sanitario: indagato per omicidio volontario in casi legati ai trasporti in ambulanza

Forlì-Cesena - È stato arrestato Luca Spada, 27 anni, di Meldola (Forlì-Cesena), nell’ambito di un’indagine della Procura di Forlì, guidata dal procuratore Enrico Cieri, su alcuni decessi di anziani avvenuti nel giro di pochi mesi durante o subito dopo il trasporto in ambulanza.
Spada, operatore della Croce Rossa e autista dei mezzi di soccorso — successivamente sospeso dal servizio — risulta indagato per omicidio volontario. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.
L’inchiesta, condotta dai carabinieri, riguarda una serie di episodi su cui gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, in particolare sulle circostanze dei decessi avvenuti in contesti di trasporto sanitario.
Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire il quadro complessivo dei fatti contestati.
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