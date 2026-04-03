Nazionale, Gattuso lascia: risoluzione consensuale con la FIGC

Gennaro Gattuso

FIGC

Roma - È ormai ufficiale l’addio dialla panchina della Nazionale italiana. Lae il tecnico calabrese hanno raggiunto un accordo per la, ponendo fine alla sua esperienza alla guida degli Azzurri.

La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano, all’indomani delle dimissioni del presidente Gabriele Gravina e del passo indietro di Gianluigi Buffon dal ruolo di capodelegazione.

“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale”, ha dichiarato Gattuso in una nota ufficiale diffusa dalla Federcalcio. L’allenatore ha sottolineato l’importanza della maglia azzurra e la necessità di favorire nuove valutazioni tecniche per il futuro della squadra.

Nel comunicato, la FIGC ha ringraziato il tecnico e il suo staff per “serietà, dedizione e passione” dimostrate nei mesi di lavoro, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera.

Anche Gravina ha voluto esprimere riconoscenza nei confronti dell’allenatore, evidenziando il contributo dato nel riportare entusiasmo attorno alla Nazionale e nel trasmettere ai giocatori il valore e l’orgoglio della maglia azzurra.

Si apre ora una nuova fase per la Nazionale italiana, con la Federazione chiamata a individuare il prossimo commissario tecnico.