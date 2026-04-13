Donald Trump

Papa Leone XIV

Roma - A poche ore dalle dure dichiarazioni del presidente degli Stati Uniticontro, si moltiplicano in Italia i messaggi di sostegno al Pontefice da parte delle principali istituzioni e forze politiche.

Meloni: “Parole inaccettabili, il Papa invoca la pace”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “inaccettabili” le parole di Trump, sottolineando il ruolo del Papa come guida spirituale e promotore di pace.

La premier ha inoltre ribadito il sostegno al viaggio apostolico del Pontefice in Africa – che toccherà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale – evidenziando come il suo ministero possa favorire la composizione dei conflitti e rafforzare il dialogo tra i popoli.

Mattarella: “Richiamo alla pace urgente”

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Pontefice, sottolineando l’importanza del suo appello alla pace, “così urgente in tempi tanto tribolati”, e il valore dell’invito all’unità e alla fraternità tra i popoli.

Salvini e Renzi: “Difendere il Papa è doveroso”

Dal governo, il vicepremier Matteo Salvini ha evidenziato come Papa Leone XIV sia una figura impegnata nella ricerca della pace, definendo “non utile né intelligente” attaccarlo.

Sulla stessa linea Matteo Renzi, che sui social ha parlato di una “aggressione senza precedenti”, sottolineando come la difesa del Pontefice sia un dovere non solo per i cattolici ma anche per i laici.

Schlein: “Attacchi gravissimi e senza precedenti”

Dura anche la posizione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha definito le dichiarazioni di Trump “gravissime, inaccettabili e senza precedenti nella storia”.

Secondo Schlein, gli attacchi al Papa per il suo richiamo alla pace e alla dignità umana riflettono “una cultura della sopraffazione che non tollera le voci libere”.

Un fronte politico compatto

Le reazioni mostrano un fronte trasversale e compatto nel condannare le parole del presidente americano e nel ribadire il sostegno al Pontefice, riconosciuto come figura centrale nel promuovere dialogo, pace e cooperazione internazionale in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti.