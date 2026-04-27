Pamela Genini, Francesco Dolci consegna un memoriale ai carabinieri di Bergamo: ascoltate anche le amiche e l’ex fidanzato

Bergamo - Francesco Dolci si sarebbe recato spontaneamente dai carabinieri di Bergamo per consegnare un memoriale contenente riferimenti a “moventi e persone interessate” che, secondo quanto riportato, non sarebbero stati trasmessi nel corso delle indagini sul femminicidio di Pamela Genini.

La notizia è emersa nel corso della puntata di La Vita in Diretta di lunedì 27 aprile. Stando a quanto riferito, nel materiale consegnato da Dolci sarebbero indicati possibili moventi e i nomi di persone che avrebbero voluto per la 29enne una vita più ritirata. Il memoriale, tuttavia, non risulterebbe ancora depositato agli atti.

Dolci sostiene da tempo che Gianluca Soncin, arrestato per l’omicidio avvenuto in via Iglesias a Milano il 14 ottobre, avrebbe fatto parte di un presunto gruppo di “imprenditori del crimine” e che Pamela Genini sarebbe stata una “pedina involontaria” di quella rete.

Nel frattempo, i carabinieri di Bergamo stanno ascoltando anche le amiche della giovane, Elisa e Nicole, oltre all’ex fidanzato al quale la famiglia ha affidato la cagnolina Bianca dopo la morte della ragazza.

Il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, nel cimitero di Strozza, continua intanto ad alimentare nuovi sviluppi investigativi. Nelle ultime settimane sono emersi diversi elementi al vaglio degli inquirenti, tra cui l’analisi di immagini di videosorveglianza e di tracce raccolte in luoghi collegati alla vicenda.

Le indagini proseguono quindi su più fronti, mentre resta aperto il confronto tra ipotesi investigative, testimonianze e ricostruzioni fornite dai soggetti coinvolti.