Coppa Italia, la Lazio vola in finale: battuta l’Atalanta ai rigori dopo una battaglia fino al 120’

Bergamo - La SS Lazio è la seconda finalista della Coppa Italia dopo una semifinale intensissima contro la Atalanta BC, decisa soltanto ai calci di rigore con il punteggio complessivo di 3-2.
Una partita tesa e bloccata per lunghi tratti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Il primo tempo e gran parte della ripresa scorrono senza reti, in un equilibrio quasi perfetto che si rompe solo nel finale dei tempi regolamentari.
All’84’ la Lazio passa in vantaggio con Romagnoli, che sembra indirizzare la qualificazione. La risposta dell’Atalanta è immediata: appena due minuti dopo Pasalic firma l’1-1 riportando tutto in parità e rimandando il verdetto ai supplementari.
Nel primo tempo supplementare viene annullato un gol a Raspadori, episodio che alimenta le proteste ma non cambia il risultato. Il match resta bloccato fino al 120’, quando la sfida approda inevitabilmente ai rigori.
Dal dischetto la Lazio si dimostra più lucida: decisivo il portiere Motta, protagonista con quattro interventi dagli undici metri che indirizzano la serie. I biancocelesti si impongono così nella lotteria finale e conquistano l’accesso all’ultimo atto della competizione.
In finale la Lazio affronterà l’Inter, in una sfida che promette di chiudere la Coppa Italia con un confronto di alto livello.
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