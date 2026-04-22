Solovyov attacca ancora Meloni, tensione diplomatica Italia-Russia. Zelensky: “Pieno rispetto all’Italia”

Roma - Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov è tornato a intervenire pubblicamente dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni nei confronti della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, rilanciando nuove accuse e richiami politici attraverso il suo canale Telegram.

Nel suo messaggio, Solovyov non ha fatto passi indietro rispetto alle precedenti affermazioni, anzi ha ribadito un attacco diretto alla premier italiana, sostenendo che dovrebbe rispondere del suo presunto richiamo alle idee del fascismo e del sostegno all’Ucraina. Nel testo, il giornalista ha utilizzato toni fortemente polemici, richiamando anche la storia del fascismo italiano e accusando l’Italia di sostenere quello che Mosca definisce “stato nazista ucraino”.

Le dichiarazioni hanno immediatamente innescato una nuova ondata di reazioni politiche e diplomatiche. Da Kiev è arrivata una risposta netta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha espresso solidarietà alla premier italiana. “Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l’Italia. I propagandisti russi non riusciranno a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali”, ha scritto su X, ringraziando l’Italia per la sua posizione.

Anche in Italia il caso ha avuto eco nel dibattito politico. Il leader di Azione Carlo Calenda ha commentato in modo diretto le parole del giornalista russo, pubblicando sui social una risposta sintetica accompagnata da una emoticon polemica.

Sul fronte diplomatico, la vicenda si inserisce in un contesto già teso tra Roma e Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha criticato la convocazione dell’ambasciatore russo alla Farnesina, accusando l’Italia di essere “confusa dalla propria propaganda” e di non avere più “standard di riferimento” nel giudicare la situazione.

L’escalation verbale contribuisce ad alimentare ulteriormente le tensioni tra Russia e Paesi occidentali, già segnate dal conflitto in Ucraina e da un progressivo deterioramento dei rapporti diplomatici. Le autorità italiane, al momento, non hanno rilasciato nuove dichiarazioni ufficiali dopo gli ultimi sviluppi.