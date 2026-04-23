Stretto di Hormuz, nuova escalation: pasdaran sequestrano due navi. Trump: colloqui da venerdì

Stretto di Hormuz - Alta tensione nello Stretto di Hormuz, dove si registra una nuova escalation tra Iran e Stati Uniti dopo il sequestro di due navi cargo e il danneggiamento di una terza imbarcazione da parte delle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

Secondo le autorità iraniane, l’operazione rientrerebbe in una più ampia strategia di controllo del traffico marittimo nell’area, mentre da Teheran arrivano dichiarazioni particolarmente dure. Il capo della magistratura iraniana ha minacciato “gravi conseguenze” in caso di interventi militari occidentali, affermando che le forze della Guardia Rivoluzionaria sarebbero pronte a reagire a qualsiasi forzatura del passaggio nello stretto.

Fonti ufficiali iraniane riportano inoltre l’introduzione di un sistema di pedaggi marittimi, i cui primi proventi sarebbero già stati versati alla Banca Centrale di Teheran, segnalando una crescente volontà di controllo economico dell’area strategica.

Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti hanno annunciato una proroga unilaterale della tregua, mentre il presidente Donald Trump ha parlato della possibilità di nuovi colloqui già nei prossimi giorni. Tuttavia, la posizione iraniana resta prudente e diffidente, con richieste di revoca delle restrizioni e timori di una possibile escalation.

Nel frattempo, si rafforza la cooperazione militare tra alcuni Paesi europei e la NATO, con la pianificazione di un possibile dispiegamento navale congiunto per la protezione delle rotte commerciali.

La situazione nello stretto resta quindi altamente instabile, con il rischio di ulteriori sviluppi militari e diplomatici nelle prossime ore.