Al via la presentazione della quinta edizione del ''Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga''

La Rete Territoriale delle Comunità dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli, dell’Alto Aterno e dell’Appennino Acquasantano, è lieta di invitare Istituzioni, Mass Media, Associazioni attive sul territorio e realtà economiche compatibili, alla Conferenza Stampa online di presentazione del Calendario della Quinta Edizionedel “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” e delle principali Progettualità 2026, con il duplice obiettivo di valorizzare l’enorme patrimonio culturale materiale e immateriale presente e di restituire un ruolo attivo alle Comunità residenti.

Il Collegamento online curato dalla Direzione e moderato dallo Staff di Comunicazione del Festival, sarà aperto a richiesta ai rappresentanti della Rete Territoriale, ai Sindaci e agli Amministratori Delegati dei Comuni patrocinanti e alle rappresentanze, nonché agli Organi di Stampa e alle Testate Online.

La Rassegna itinerante più lunga d’Europa si propone anche quest’anno con ben 52 eventi base oltre ad altri appuntamenti culturali ad essi collegati, trasformando i Monti della Laga e le zone circostanti in un grande laboratorio culturale creativo diffuso. Protagoniste assolute anche nella nuova edizione, saranno le meravigliose Comunità residenti in forma stabile o saltuaria, attraverso l’ideazione di originali esempi di cittadinanza attiva, rievocazioni di antichi mestieri, arti e linguaggi tradizionali performativi, itinerari esperienziali, celebrazioni storiche e incontri tematici culturali, che godranno dei panorami d’eccezione offerti dagli splendidi paesaggi del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, avendo come palcoscenico molti degli spazi rurali recuperati all’abbandono.

A dieci anni dal sisma e in concomitanza al riconoscimento della città de L’Aquila come “Capitale Italiana della Cultura 2026”, il Festival Culturale oltre a continuare ad essere il principale strumento di coesione sociale del vasto comprensorio montano, si caratterizza come forza progettuale continuativa di rete di “Comunità Educante” di livello nazionale, grazie al rapporto di collaborazione intrapreso con A.R.C.E. (l’Alleanza Reti per lo sviluppo delle Comunità Educanti), mirato a valorizzare energie, creatività e competenze, a riattivare connessioni con le aree urbane e costiere sui delicati temi dell’abitare e dell’educazione, privilegiando i rapporti di relazione e le diversità culturali.

Progetto promosso in modo volontario, insieme alle comunità, dall’Associazione “Borghi e Sentieri della Laga OdV” in collaborazione con “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, patrocinata da 20 Comuni di tre diverse regioni (Abruzzo, Lazio e Marche) e da diversi Enti Nazionali e Territoriali, con il fondamentale supporto di numeroso partner locali.

La Conferenza Stampa Online darà occasione per presentare l’attesissimo Programma completo dei singoli eventi, ideati e realizzati dalle stesse Comunità “restanti”.





Segreteria Organizzativa

Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga

333 3204171; 320 1612550

https://www.borghiesentieridellalaga.it/