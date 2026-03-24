Tensione Usa-Iran e raid in Iraq: Trump annuncia accordo sull’atomica, Teheran smentisce

Washington - A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum all’Iran sullo stretto di, il presidente degli Stati Unitiha annunciato a sorpresa un accordo in 15 punti ancora in via di definizione con, secondo cui Teheran rinuncerebbe allo sviluppo di armi nucleari. Trump ha parlato anche di un “cambio di regime” in corso nel Paese.

Tuttavia, il governo iraniano ha negato qualsiasi colloquio con gli Stati Uniti e ha definito le dichiarazioni “fake news” finalizzate a manipolare i mercati finanziari.

Intanto, nell’ovest dell’Iraq, un raid attribuito alle forze statunitensi ha provocato la morte di 15 miliziani dell’ex coalizione paramilitare Hashed al-Shaabi, che in passato hanno combattuto l’Isis e oggi sono integrate nell’esercito iracheno.