Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

Roma - Andrea Delmastro ha rassegnato oggi le sue dimissioni irrevocabili da sottosegretario alla Giustizia. In una nota ha dichiarato: "Pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione e per rispetto verso il governo e il Presidente del Consiglio".

La decisione arriva dopo giorni di polemiche politiche legate alla vicenda delle quote in una società e in un ristorante collegate a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, esponente vicino al clan dei Senese. La questione aveva sollevato richieste di dimissioni da parte delle opposizioni, che si preparano a discutere la mozione di censura in Aula.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato: "Sono certo che Delmastro chiarirà la vicenda. Non vi è alcuna contiguità con la criminalità. Qualche eccesso nella comunicazione, ma nulla di più".

Lunedì 30 marzo si terrà l’ufficio di presidenza della commissione parlamentare Antimafia, dove sarà valutata la richiesta di audizione di Delmastro. Gli atti relativi alla vicenda sono già all’esame della commissione.