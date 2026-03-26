Tensione Medio Oriente, Trump annuncia richiesta di pace dall’Iran: 'Sono loro a pregarci per un accordo'

Teheran - L’Iran starebbe sollecitando gli Stati Uniti a trovare un’intesa per porre fine alla guerra in corso. A sostenerlo è stato il presidente americano Donald Trump, aprendo la riunione del suo gabinetto: “Gli iraniani ci stanno pregando di fare un accordo, non sono io”, ha dichiarato.

Intanto, la risposta iraniana alla proposta statunitense in 15 punti per terminare il conflitto è stata inviata ufficialmente agli Usa ieri sera tramite mediatori, secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Tasnim. Teheran attende ora la risposta americana.

In parallelo, Israele ha annunciato l’eliminazione di Alireza Tangsiri, capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, in un attacco confermato dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.

Trump ha inoltre lanciato un monito sui negoziatori iraniani: “Sono molto strani. Ci implorano di fare un accordo ma pubblicamente affermano il contrario. Sbagliato! Farebbero meglio a fare sul serio presto, prima che sia troppo tardi”, ha scritto su Truth.

Secondo la tv israeliana Channel 12, il Pentagono e il Comando centrale dell’esercito Usa stanno predisponendo piani militari per dare il “colpo finale” all’Iran, che potrebbero includere raid massicci e l’impiego di forze di terra.