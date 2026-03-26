Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi pronta a succedergli

Roma - Continuano le fibrillazioni nei partiti della maggioranza di governo dopo l’esito del referendum sulla giustizia. Maurizio Gasparri si è dimesso dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio di oggi, verso le 16:30, è stata convocata una riunione dei senatori azzurri, con all’ordine del giorno la questione della successione. In pole position c’è la senatrice Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e Difesa.

La decisione di Gasparri arriva a seguito di una lettera firmata da 14 senatori su 20 del gruppo, in cui si afferma che per l’unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama. Tra i firmatari figurano anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere, e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha dichiarato il senatore.

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso il proprio ringraziamento a Gasparri: “La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare”. Tajani ha poi confermato che Stefania Craxi prenderà il testimone di Gasparri.

“A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Forza Italia è un partito vivo, punto di riferimento per tutti gli italiani che si riconoscono nei valori della libertà e del popolarismo. Continueremo a radicarci sul territorio, valorizzare la base e i nostri militanti, senza paura della democrazia e del confronto con il popolo. Nel solco dell’eredità di Silvio Berlusconi, Forza Italia non perderà mai la sua rotta”, ha scritto Tajani.