Italia batte l’Irlanda del Nord e vola in finale playoff: decisivi Tonali e Kean

Milano - L’Italia continua a inseguire il sogno Mondiale e supera il primo ostacolo decisivo: gli azzurri battono 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff, conquistando l’accesso all’ultimo atto.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa. Al 56’ è Sandro Tonali a trovare il gol dell’1-0, rompendo l’equilibrio e indirizzando il match. Gli uomini del Ct Gennaro Gattuso gestiscono il vantaggio e chiudono i conti all’80’, quando Moise Kean firma il raddoppio che vale la vittoria.

Una prestazione solida per gli azzurri, che ora si giocheranno tutto nella finale playoff in programma martedì prossimo, in trasferta contro la Bosnia, per conquistare un posto al prossimo Mondiale.

Il tabellino

Italia-Irlanda del Nord 2-0

Marcatori: 56’ Tonali, 80’ Kean

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (63’ Gatti), Calafiori; Politano (83’ Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (83’ Pisilli), Dimarco; Kean (88’ Raspadori), Retegui (63’ Pio Esposito). Ct. Gattuso.

Irlanda del Nord (3-5-1-1): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin (69’ Smyth), S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer (79’ Reid); Price; Donley (79’ Magennis). Ct. O’Neill.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Ammoniti: Bastoni (Italia)