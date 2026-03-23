Tensione Medio Oriente: Trump annuncia accordo nucleare con l’Iran, Teheran smentisce e continuano gli attacchi

Il presidente americanoha dichiarato che l’Iran avrebbe accettato di non sviluppare armi nucleari. Parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis, Trump ha aggiunto che è stato trovato un accordo con Teheran su, tra cui proprio il tema nucleare. Ha inoltre annunciato una, definendo i colloqui “molto buoni e produttivi” e mirati a una “completa e totale risoluzione delle ostilità nel Medio Oriente”, sottolineando però che la sospensione degli attacchi è

Da Teheran però arriva una netta smentita: secondo fonti iraniane “nessun colloquio si è svolto, Trump ha fatto marcia indietro per paura”. Nel frattempo, l’Idf ha annunciato nuovi raid contro infrastrutture iraniane e l’intercettazione di missili lanciati verso Israele, nel 24° giorno di conflitto.

Secondo i media iraniani, sei persone sono rimaste uccise e 43 ferite in un attacco Usa nella parte settentrionale di Khorramabad, nella provincia del Lorestan. Inoltre, un caccia americano è precipitato in Kuwait, come riportato dall’agenzia Mehr, citando fonti irachene.

La situazione resta estremamente tesa, con scontri, attacchi missilistici e accuse reciproche tra le parti, mentre la comunità internazionale osserva preoccupata.