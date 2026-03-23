Referendum Giustizia: affluenza al 58,9%, Sky TG24 ipotizza vittoria del “No”

Roma - Gli italiani sono stati chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante le. Il dato definitivo sull’affluenza si attesta intorno al, indicando una partecipazione significativa.

Secondo le prime analisi e proiezioni diffuse da Sky TG24, si ipotizza una vittoria del “No”, anche se lo scrutinio è ancora in corso. La rete all news dedica il pomeriggio allo Speciale Referendum Giustizia, con aggiornamenti in tempo reale, analisi dei dati e reazioni politiche. A condurre l’approfondimento è il direttore Fabio Vitale, affiancato da esperti e commentatori per interpretare l’andamento del voto e le possibili conseguenze.