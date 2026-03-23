Addio a Leonid Radvinsky, fondatore di OnlyFans: aveva 43 anni

Kiev -È morto a 43 anni Leonid “Leo” Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario di OnlyFans, la piattaforma nota soprattutto per i contenuti erotici a pagamento. Secondo quanto riportato da Reuters, Radvinsky ha combattuto a lungo contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla stessa azienda: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”, ha dichiarato un portavoce di OnlyFans.

Radvinsky aveva acquisito nel 2018 Fenix International Limited, la società proprietaria di OnlyFans, diventandone amministratore e azionista di maggioranza. Negli ultimi anni si era parlato più volte di una possibile vendita della piattaforma, con l’ultima ipotesi riportata nell’agosto 2025 dal Financial Times, secondo cui i magnati britannici Simon e David Reuben potrebbero essere interessati all’acquisto.

Nato a Odessa, in Ucraina, si era trasferito negli Stati Uniti con la famiglia e si era laureato in Economia alla Northwest University di Chicago. Durante gli anni universitari iniziò a costruire la sua attività online legata ai contenuti per adulti. Sulla sua vita privata si sa poco: risiedeva in Florida ed era sposato.