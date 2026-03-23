Referendum Giustizia, vince il “No”: affluenza al 58,9%. Meloni: "Sovranità è del popolo, rammarico per occasione persa"

ROMA - La maggioranza degli italiani ha detto “No” al referendum sulla riforma della Giustizia, con il 53,7% dei voti contrari alla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. L’affluenza alle urne ha fatto registrare un dato significativo, attestandosi intorno al 58,9%.In un video sui social, la premier Giorgia Meloni ha riconosciuto la vittoria del fronte del no: "Questo non cambia il nostro impegno".Sky TG24 ha seguito in diretta lo spoglio dei voti con lo “Speciale Referendum Giustizia”, iniziato alle 14, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati, sull’affluenza e sulle prime reazioni politiche. Il direttore del canale all news, Fabio Vitale, ha introdotto l’approfondimento insieme a esperti, giornalisti e commentatori, analizzando l’andamento del voto e le sue implicazioni sul sistema giudiziario e politico italiano.Il risultato segna un chiaro messaggio degli elettori sul ruolo della magistratura e sulla necessità di un dibattito condiviso sulle riforme della giustizia, confermando l’importanza della Costituzione come fondamento della democrazia.