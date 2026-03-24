Referendum Giustizia: trionfa il No con il 53,7%, boom di affluenza al 58,9%. Meloni: "Avanti ma resta il rammarico"

Roma - La maggioranza degli italiani ha respinto la riforma della giustizia: ilha raccolto il, mentre l’affluenza alle urne ha raggiunto il, un dato nettamente superiore rispetto alle ultime consultazioni referendarie.

La premier Giorgia Meloni si è detta “rammaricata” per il risultato, ma ha sottolineato l’intenzione di proseguire con il governo. Le opposizioni, al contrario, hanno festeggiato, interpretando la vittoria come un chiaro segnale politico in vista delle prossime elezioni parlamentari.

Spoglio in diretta e analisi dei dati

Sky TG24 ha seguito lo spoglio in diretta con lo Speciale Referendum Giustizia, iniziato alle 14, offrendo aggiornamenti costanti sui risultati, sull’affluenza e sulle reazioni politiche. Il direttore Fabio Vitale ha guidato l’approfondimento insieme a giornalisti ed esperti, analizzando le implicazioni sul sistema giudiziario e sull’equilibrio politico del Paese.

Reazioni dai comitati e dai partiti

Unione Universitari : Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale, ha dichiarato: “Nonostante gli ostacoli, chi ha votato No ha scelto di difendere la democrazia”.

Rete degli Studenti Medi : Angela Verdecchia ha sottolineato come la vittoria rappresenti “una presa di posizione in difesa dell’assetto costituzionale e democratico del Paese”.

Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte ha precisato: “Non chiedo le dimissioni di Meloni, può proseguire il governo. Ho chiesto invece le dimissioni di Santanché e Delmastro”.

Analisi territoriali

Piemonte : Torino ha trascinato la regione verso il No con il 53,5%, evidenziando differenze tra città e province.

Calabria : alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria hanno visto il Sì superare il 90%, ma Gerace , paese natale del magistrato Nicola Gratteri , ha votato No con il 67,38%.

Estero: prevalenza del Sì, soprattutto in America meridionale (72,33%).

Il ruolo dei giovani e dei nuovi elettori

Secondo i dati elaborati dal sondaggista Antonio Noto, il 57,7% degli elettori che non avevano partecipato alle precedenti elezioni politiche o europee ha votato No. Nelle fasce d’età più giovani (18-34 anni), il No ha raggiunto il 61,1%, confermando un forte impegno dei giovani nella difesa della Costituzione.

Festeggiamenti e messaggi politici

Le città di L’Aquila, Perugia e Catania hanno visto manifestazioni e celebrazioni per la vittoria del No, con partecipazione di comitati civici, partiti di centrosinistra e rappresentanti istituzionali. A livello nazionale, la vittoria viene interpretata come un chiaro messaggio di difesa dell’indipendenza della magistratura e dei principi costituzionali.

Il referendum conferma quindi il ruolo attivo dei cittadini nella tutela della Costituzione e nella partecipazione democratica, segnando una risposta netta a una riforma giudiziaria ritenuta da molti troppo incisiva sull’equilibrio dei poteri.