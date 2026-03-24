Miami Open, Sinner vola agli ottavi: sfida a Michelsen per i quarti

Miami - Avanza senza difficoltà Jannik Sinner al Miami Open, conquistando gli ottavi di finale grazie alla vittoria netta contro il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4.
Il numero due del mondo ha gestito il match con autorità, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute e concedendo poco spazio all’avversario. Una prestazione solida che conferma l’ottimo momento di forma dell’azzurro.
Questa sera, non prima delle 21, Sinner tornerà in campo per affrontare l’americano Alex Michelsen, attuale numero 40 del ranking, in un match che vale l’accesso ai quarti di finale.
Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.
Sinner parte con i favori del pronostico, ma dovrà mantenere alta la concentrazione per continuare il suo cammino nel torneo americano.
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