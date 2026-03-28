Miami Open, Sinner in finale: battuto Zverev in due set. Ora il sogno Sunshine Double

Miami, 28 marzo 2026 – Prestazione di grande solidità per, che conquista la finale delsuperando in due setcon il punteggio di, al termine di una semifinale intensa e di alto livello tecnico.

Il match è stato equilibrato e giocato su ritmi elevati, con scambi prolungati da fondo campo e una costante ricerca dell’aggressività da parte di entrambi i tennisti. A fare la differenza è stata soprattutto la gestione dei momenti chiave da parte dell’azzurro, più lucido nei passaggi decisivi e particolarmente efficace al servizio nei game più delicati.

Nel primo set Sinner ha trovato il break grazie a una risposta profonda e a una gestione precisa degli scambi, riuscendo poi a consolidare il vantaggio con grande continuità. Più combattuto il secondo parziale, deciso al tie-break, dove l’italiano ha mantenuto alta la concentrazione respingendo il ritorno di un Zverev sempre competitivo.

Con questa vittoria, Sinner accede alla finale del torneo e resta in corsa per il cosiddetto Sunshine Double, l’impresa che consiste nel vincere consecutivamente i due Masters americani sul cemento.

In finale, in programma domenica alle ore 21, l’altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, protagonista di un percorso sorprendente nel torneo. Per Sinner si tratta di un’occasione significativa per confermare l’ottimo momento di forma e puntare a un titolo di grande prestigio nel circuito ATP.