Rovigo, donna e bimbo trovati morti in un laghetto: indagini in corso a Castelguglielmo

Castelguglielmo (Rovigo), 28 marzo 2026 – Tragico ritrovamento nelle scorse ore in un laghetto artificiale nel territorio di Castelguglielmo, dove sono stati recuperati i corpi senza vita di una donna e di un bambino di circa un anno.

A segnalare la presenza dei cadaveri è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero dei corpi, insieme ai Carabinieri della stazione locale e del comando provinciale. Presenti anche i sommozzatori, giunti con un elicottero, per verificare l’eventuale presenza di altre persone nel laghetto: operazioni concluse con esito negativo.

Intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha tentato senza successo le manovre di rianimazione. Il medico legale, giunto sul luogo con il pubblico ministero di turno, ha effettuato un primo esame esterno, dichiarando il decesso delle due vittime.

Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza sui corpi. La donna, di età stimata tra i 35 e i 40 anni, e il bambino, di circa 12 mesi, sarebbero di origine asiatica, ma al momento non sono state ancora identificate.

Le indagini sono in corso e, allo stato attuale, tutte le ipotesi restano aperte. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e chiarire le circostanze della tragedia.