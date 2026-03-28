Papa Leone XIV a Monaco: visita lampo tra accoglienza istituzionale e messaggi di pace

Principato di Monaco, 28 marzo 2026 – Viaggio apostolico di circa nove ore per Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, primo spostamento internazionale dell’anno per il Pontefice, alla vigilia della Settimana Santa.

Papa Leone XIV è atterrato intorno alle 9 all’eliporto di Monaco, dove è stato accolto dal principe Alberto II e dalla principessa Charlene. La visita rientra in un invito formulato dal sovrano monegasco durante un’udienza in Vaticano lo scorso 17 gennaio.

Prima dell’arrivo, il Pontefice ha inviato un telegramma di ringraziamento al principe Alberto II, esprimendo gratitudine per l’accoglienza riservata. Nel messaggio, il Papa ha sottolineato la “profonda gratitudine” verso la famiglia principesca, il governo e il popolo monegasco, invocando benedizioni di pace e forza per il Paese.

Nel testo, Leone XIV ha inoltre rivolto un messaggio al presidente francese Emmanuel Macron, assicurando preghiere per “la pace e la prosperità della nazione”.

La visita rappresenta un evento storico: è infatti il primo viaggio di un Pontefice in epoca contemporanea nel piccolo Stato mediterraneo. Il programma, particolarmente intenso, si svolge in forma “lampo”, concentrato in poche ore alla vigilia delle celebrazioni pasquali.

Dopo l’arrivo, il Pontefice è stato accompagnato al Palazzo del Principe, dove centinaia di persone hanno salutato il corteo lungo il percorso. Numerosi i bambini presenti, con cappellini gialli e bandiere vaticane, tra applausi e manifestazioni di entusiasmo.

Nel cortile d’onore del palazzo si è svolta la cerimonia di benvenuto, con l’esecuzione degli inni nazionali, la rassegna della Guardia d’Onore e la presentazione delle delegazioni ufficiali. Successivamente, il Papa e il principe Alberto II hanno proseguito con un incontro privato nel Salone de Famille, seguito dallo scambio dei doni e dalle fotografie ufficiali.

La visita prosegue con ulteriori incontri istituzionali e momenti pubblici previsti nel corso della giornata, prima del rientro del Pontefice in Vaticano.