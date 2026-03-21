Italia, Gattuso convoca 28 giocatori: torna Chiesa e debutta Palestra

Roma - Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha annunciato la lista dei 28 convocati per la sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo. Tra le novità, spicca il ritorno di Federico Chiesa, preferito a Bernardeschi, Zaniolo e Maldini, e la prima convocazione del giovane difensore del Cagliari Marco Palestra.
I convocati:
Portieri: Elia Caprile, Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret
Difensori: Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Diego Coppola, Federico Dimarco, Federico Gatti, Gianluca Mancini, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Leonardo Spinazzola
Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Niccolò Pisilli, Sandro Tonali
Attaccanti: Federico Chiesa, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca
Gattuso punta su un equilibrio tra esperienza e giovani promesse per consolidare il nuovo ciclo azzurro e affrontare al meglio un match cruciale nelle qualificazioni mondiali.
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