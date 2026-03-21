Iran lancia missili verso Diego Garcia, Usa sospendono missione Nato in Iraq

Teheran - L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio verso Diego Garcia, senza però colpire la base militare americana-britannica presente sull’isola nell’Oceano Indiano, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal citando fonti ufficiali statunitensi. Gli Stati Uniti hanno nel frattempo autorizzato la vendita di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile.

Il presidente Donald Trump ha attaccato gli alleati, inviando ulteriori tre navi e 2.500 marines in Medio Oriente, definendo la Nato “una tigre di carta” e accusando i partner di non sostenere la lotta contro l’Iran nucleare. In un successivo post, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti restano vicini agli obiettivi della guerra in Iran e che è in corso una valutazione per un possibile “ridimensionamento” dell’operazione militare.

Per precauzione, l’Alleanza ha sospeso temporaneamente le attività in Iraq, con evacuazione dei militari italiani coinvolti nella missione; le operazioni proseguiranno dalla base di Napoli.