Tragico incidente a Locate Triulzi, due giovani morti in moto: chi sono Elisa Dranca e Mithum Kuranage

– Due giovani vite sono state spezzate in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte lungo. Le vittime sono, 20 anni, di origini romene e residente a Locate Triulzi, e, 23 anni, di origini cingalesi, residente a Capannori (Lucca) ma da alcuni anni a Milano.

Secondo una prima ricostruzione, i due viaggiavano a bordo di una Kawasaki, guidata da Mithum. Giunti all’incrocio con un semaforo rosso, la moto avrebbe attraversato l’incrocio in modo irregolare, impattando violentemente contro una Toyota Rav4 bianca guidata da un uomo di 61 anni. L’impatto è stato devastante: i due giovani sono stati sbalzati dalla moto, mentre l’auto si è ribaltata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi – tre ambulanze e tre automediche – entrambi sono deceduti sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

Elisa e Mithum avevano trascorso la serata con amici e stavano tornando a casa dopo una sosta in un fast food. “Eravamo andati tutti a ballare insieme – racconta Daniel Rios, noto chef ed ex insegnante di cucina –. Lei mi aveva chiesto di chiamarla quando sarebbe arrivata a casa: ‘Dani, per favore, è importante per me’”.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale, che sta esaminando la scena e ascoltando i testimoni. Una tragedia che ha lasciato sgomento tra amici, familiari e l’intera comunità, spezzando due giovani vite in un istante.