Italia eliminata ai rigori: Bosnia vince, azzurri fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva

ZENICA - L'Italia fallisce ancora l’appuntamento con la qualificazione ai Mondiali, venendo eliminata dalla Bosnia ed Erzegovina ai calci di rigore.

Gli Azzurri erano passati in vantaggio al quarto d’ora con Moise Kean, ma la partita è cambiata prima dell’intervallo con l’espulsione diretta di Alessandro Bastoni, che ha lasciato l’Italia in dieci uomini.

Nella ripresa Kean ha fallito l’occasione del raddoppio, mentre la Bosnia ha trovato il pareggio con Ermedin Demirović (assist o sviluppo azione), portando la sfida ai tempi supplementari e poi ai rigori.

Dal dischetto risultano decisivi gli errori di Pio Esposito e Bryan Cristante, che condannano definitivamente la selezione azzurra all’eliminazione.