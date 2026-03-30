Emilia-Romagna, agricoltura in crisi dopo il maltempo: REA chiede interventi urgenti

Duro intervento di Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale del partito REA, sull’emergenza che sta colpendo il settore agricolo in Emilia-Romagna, in particolare nell’area di Forlì e Villa Grappa.

Al centro delle criticità, secondo quanto denunciato, ci sarebbero i danni subiti dall’azienda agricola Rio Del Sol e da numerose realtà produttive della zona, messe in difficoltà da eventi atmosferici estremi, tra cui una violenta e anomala tempesta di neve che avrebbe compromesso coltivazioni e frutteti nel Nord Italia.

Caramanica parla di un settore “in ginocchio” e accusa le istituzioni di non garantire risposte adeguate alle imprese agricole colpite. Pur esistendo strumenti come il Fondo di Solidarietà Nazionale e i sistemi di gestione del rischio, viene evidenziata la lentezza delle procedure e la difficoltà nell’erogazione dei rimborsi, che spesso non arriverebbero in tempi utili per sostenere la ripresa delle aziende.

Secondo l’esponente di REA, la mancanza di liquidità rischia di costringere molte imprese alla chiusura, con conseguenze pesanti per il tessuto economico e sociale dei territori rurali. Nel suo intervento viene inoltre richiamata la necessità di un’azione politica più efficace e tempestiva, capace di garantire sostegni concreti alle aziende danneggiate.

REA annuncia infine l’intenzione di portare la questione all’attenzione dell’agenda politica nazionale, chiedendo misure urgenti e nuovi stanziamenti per affrontare l’emergenza e sostenere la ripartenza del comparto agricolo colpito dagli eventi climatici estremi.