Maxi operazione antidroga tra Italia e Spagna: 20 arresti e sequestro di droga, armi e beni di lusso

Milano - La Guardia di Finanza di Milano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano e con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, ha concluso una vasta operazione contro un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

L’indagine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 indagati tra Italia e Spagna, con interventi a Milano, Barcellona e Marbella. Contestualmente sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga, armi, denaro contante e beni di lusso.

Le indagini, avviate nel 2024 dal GICO della Guardia di Finanza di Milano in collaborazione con la Mossos d'Esquadra, sono state condotte attraverso una Squadra Investigativa Comune. Gli investigatori hanno ricostruito la struttura di due distinte organizzazioni criminali, composte da soggetti di origine Rom e maghrebina, collegate tra loro per l’approvvigionamento di hashish dal Marocco e la successiva distribuzione tra Milano, il Sud Italia e Barcellona.

L’attività investigativa è stata resa complessa dall’utilizzo di documenti falsi, telefoni criptati e veicoli con targhe estere intestati a prestanome. Nonostante ciò, è stato possibile documentare l’operatività del sodalizio lungo una filiera transnazionale stabile.

Nel giro di quattro mesi sono stati importati oltre 350 chilogrammi di hashish, con circa 125 chilogrammi sequestrati tra agosto e settembre 2024 e l’arresto in flagranza di quattro corrieri. In particolare, in un’azione sono stati intercettati 86 chilogrammi di droga nascosti nel bagagliaio di un’auto, mentre successivamente altri 38 chilogrammi sono stati rinvenuti su un veicolo proveniente dalla penisola iberica con targa estera.

Una prima fase dell’operazione si è conclusa il 10 febbraio con un’azione coordinata tra autorità italiane e spagnole nell’ambito di un Joint Action Day, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari in Italia e in Spagna.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati ulteriori 51 chilogrammi di hashish in territorio spagnolo, insieme a due armi da fuoco e circa 68.000 euro in contanti.

La seconda fase dell’indagine si è concentrata sull’aggressione ai patrimoni illeciti accumulati dall’organizzazione. Sono stati quindi sequestrati diversi beni mobili di alto valore, tra cui una Ferrari 296 GTB e una BMW M4 Competition, considerate provento delle attività di narcotraffico.