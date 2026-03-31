Ciclone mediterraneo e maltempo al Centrosud, poi a Pasqua torna l’alta pressione

Bergamo -Tre giorni di maltempo intenso al Centrosud, con piogge abbondanti, vento forte e neve anche a bassa quota in Appennino. È il quadro delineato da Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che segnala la formazione di un ciclone mediterraneo con il perno posizionato sul Sud Italia.

Secondo il meteorologo, fino a giovedì compreso sono attesi fenomeni anche forti, con temporali frequenti e raffiche di vento a rotazione ciclonica che potranno superare i 70-80 chilometri orari. Coinvolti in pieno il Sud e il medio versante adriatico, in particolare l’Abruzzo, mentre sul versante tirrenico la situazione dovrebbe risultare più riparata, pur con qualche rovescio possibile soprattutto tra medio e basso Lazio.

Non si escludono criticità idrogeologiche, soprattutto in Abruzzo, Molise, alta Puglia e Lucania, dove potrebbero cadere quantitativi di pioggia molto elevati, localmente anche superiori ai 150-200 millimetri.

In Appennino sono previste nevicate copiose, soprattutto sui rilievi centrali e meridionali, con accumuli importanti oltre i 1000-1500 metri, ma a tratti anche sotto gli 800-1000 metri tra Marche, Abruzzo, Molise, Daunia e dorsale campano-lucana. In quota, sul Gran Sasso, sulla Majella e sul Matese, potrebbe cadere oltre un metro e mezzo di neve.

Il Nord, invece, resterà ai margini della circolazione ciclonica, con prevalenza di sole o al massimo cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però vento forte, soprattutto per effetto di foehn e tramontana, con raffiche intense su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria.

La tendenza per il weekend di Pasqua, però, è verso un miglioramento generalizzato. Ferrara conferma infatti il ritorno dell’alta pressione su gran parte d’Italia, con sole prevalente e temperature in aumento, soprattutto al Centro-Nord, dove nel pomeriggio si potranno raggiungere anche i 22-24 gradi nelle aree interne. Al Sud, qualche residua instabilità potrebbe persistere tra venerdì e sabato, ma con un graduale ritorno al bel tempo anche su questi settori.