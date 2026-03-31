Pasqua e Pasquetta, ritardi e cancellazioni nei voli: cosa fare per salvare il viaggio

Pasqua

Pasquetta

Con l’arrivo delle festività dicresce il traffico aereo in tutta Europa, insieme però ai rischi di ritardi e cancellazioni che possono compromettere i viaggi programmati.

Le compagnie aeree, infatti, durante i periodi di picco registrano spesso un aumento dei disservizi dovuti a condizioni meteo, sovraffollamento degli scali e criticità operative. Secondo diverse analisi di settore, anche nel prossimo periodo festivo potrebbero verificarsi numerosi casi di ritardi prolungati o cancellazioni.

Rimborsi e diritti dei passeggeri

Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento (UE) n. 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di disservizi aerei. In particolare, è prevista una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro, in base alla distanza del volo, nei casi di:

cancellazioni comunicate con meno di 14 giorni di preavviso

ritardi all’arrivo pari o superiori a tre ore, salvo circostanze eccezionali

Tra queste rientrano eventi meteorologici estremi, scioperi o situazioni di sicurezza straordinarie.

Oltre al rimborso economico, i passeggeri hanno diritto anche a forme di assistenza: pasti, bevande, comunicazioni e, se necessario, pernottamento in hotel.

Come ridurre i disagi

Gli esperti consigliano alcune buone pratiche per affrontare al meglio eventuali imprevisti: controllare sempre lo stato del volo prima della partenza, conservare tutta la documentazione di viaggio e informarsi sui propri diritti in caso di disservizio.

In caso di difficoltà nel richiedere il rimborso, è possibile rivolgersi a società specializzate nella gestione delle pratiche di compensazione, che agiscono da intermediari tra passeggeri e compagnie aeree.

Con l’avvicinarsi dei ponti festivi, viaggiare informati diventa quindi un elemento chiave per ridurre lo stress e affrontare eventuali problemi senza compromettere completamente la vacanza.