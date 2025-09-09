Tunisia, attacco con drone a nave diretta a Gaza: Greta Thunberg a bordo, tutti salvi

SIDI BOU SAID (Tunisia) – L’organizzazione Global Sumud Flotilla ha diffuso filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave Family, che mostrerebbero un attacco notturno con drone contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza, in acque tunisine. A bordo c’era anche l’attivista climatica Greta Thunberg.

Nei video si vede una persona guardare improvvisamente in alto, spaventata, seguita da un rumore sordo e da una fiammata. Sul ponte scatta il panico: un membro dell’equipaggio urla “incendio, incendio”, mentre un altro dice “siamo stati colpiti”. Gli organizzatori hanno confermato che tutti i passeggeri, compresa Thunberg, e l’equipaggio sono al sicuro.