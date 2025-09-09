Malta, cinque ragazzi di Brindisi indagati per violenza sessuale di gruppo su 19enne trevigiana

Brindisi – Sono cinque i giovani di Brindisi indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una 19enne di Treviso durante una vacanza a Malta. Tra loro figura anche un minorenne, indagato pur senza aver partecipato attivamente alla presunta violenza.

Secondo l’inchiesta, dopo gli esami di Maturità il gruppo aveva organizzato una vacanza nell’isola, dove aveva conosciuto la ragazza. Dopo qualche giorno e una serata di consumo alcolico, tutti si sarebbero spostati nell’appartamento affittato dai ragazzi. La presunta vittima racconta di essere stata immobilizzata e sottoposta a violenze ripetute. Alcuni video relativi all’episodio sarebbero stati girati.

Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza in Italia e il fascicolo è stato trasmesso alla procura di Brindisi, trattandosi di un reato commesso all’estero da cittadini italiani. Sono stati sequestrati i telefoni dei ragazzi e perquisite le loro abitazioni alla ricerca di indumenti intimi della giovane. I cinque indagati respingono le accuse, parlando di rapporto consenziente.