Azzio, 63enne picchiato a sangue: indagini in corso per individuare gli aggressori

Azzio, Varese – Restano stabili le condizioni del 63enne vittima di un violento pestaggio ad Azzio. Nel frattempo, i carabinieri del comando provinciale di Varese, insieme ai militari della compagnia di Luino, stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori dell’aggressione.

Secondo gli inquirenti, l’attacco non sarebbe stato casuale. L’uomo, infatti, sarebbe stato preso di mira per ore, e l’ipotesi è che il pestaggio non avesse scopo di rapina. Gli aggressori, secondo le prime ricostruzioni, volevano proprio lui e avevano chiaro l’obiettivo del loro gesto.

Ricostruire il movente è al momento uno dei punti chiave dell’inchiesta. Gli investigatori, che mantengono il massimo riserbo, avrebbero già raccolto alcuni elementi che potrebbero avvicinare all’identificazione dei responsabili. Al momento non sono stati eseguiti provvedimenti, ma il cerchio sulle ragioni e sull’identità degli aggressori si starebbe stringendo, e una svolta potrebbe arrivare a breve.