Monza, 48enne muore sul lavoro nella ditta Gusberti

Ennesima tragedia sul lavoro in Brianza. Lunedì mattina, un uomo di 48 anni ha perso la vita all’interno della ditta, azienda specializzata in lavorazioni industriali situata in via Angelo Mauri 18 a Monza.

L’allarme è scattato poco prima delle 11 come malore in codice rosso. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio e presentava un trauma da schiacciamento. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici dell’Agenzia regionale di tutela della salute (Ats), che dovranno ricostruire la dinamica, verificare il rispetto delle norme di sicurezza e accertare eventuali responsabilità.

Si tratta del secondo grave incidente sul lavoro avvenuto nella provincia nella stessa mattinata. Poco prima, un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito precipitando da un’impalcatura in un cantiere di via Milano a Desio. Le sue condizioni restano critiche.