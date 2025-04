Parolin: "Giovanni Paolo II pellegrino instancabile"

Infine, il Cardinale celebrante ha chiesto l'intercessione di San Giovanni Paolo II, affinchè " Benedica l'umanità lacerata". Alla funzione religiosa, introdotta dalla commemorazione del Pontefice polacco da parte di Monsignor Stanislaw Dziwisz, storico segretario personale di Karol Wojtyla, ha partecipato anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Nei due interventi precedentemente menzionati, un pensiero particolare è stato rivolto a Papa Francesco, ancora convalescente a Casa Santa Marta.

- "E' stato un pellegrino instancabile in tutti gli angoli della terra per portare la parola di Gesù ". E' il ritratto di Giovanni Paolo II disegnato dal Cardinale Pietro Parolin nell'omelia della Santa Messa celebrata in una gremitissima Basilica di San Pietro nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile per ricordare il 20esimo anniversario della morte di Papa Wojtyla. Questa celebrazione - ha proseguito il Segretario di Stato Vaticano - è nella gratitudine e nella gioia perchè riuniti nel ricordo di un Santo e di un Pontefice che non ha mai cercato di piacere agli uomini ma a Dio. La sua missione - ha poi aggiunto Parolin - è stata in totale trasparenza.