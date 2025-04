Trump annuncia dazi "reciproci": Ue pronta a rispondere, Meloni frena la guerra commerciale

- Donald Trump ha dato il via al "Liberation Day" annunciando nuovi dazi "reciproci" sulle merci estere, con l'obiettivo di "riportare l'America all'età dell'oro". Le tariffe, che entreranno in vigore il 5 e il 9 aprile, variano dal 10% al 46%, con l'UE colpita da dazi del 20%.

Le tariffe e i paesi colpiti

UE: 20%

20% Vietnam: 46%

46% Tailandia, Taiwan, Indonesia, Svizzera: 30-36%

30-36% India: 26%

26% Regno Unito: 10%

L'impatto economico

Secondo Peter Navarro, consigliere della Casa Bianca, i dazi aumenteranno le entrate federali di 600 miliardi di dollari all'anno, per un totale di 6.000 miliardi nei prossimi dieci anni.

La reazione dell'UE

L'Unione Europea si dice pronta a rispondere alle tariffe di Trump "al momento opportuno".

La posizione dell'Italia

La premier Giorgia Meloni esprime preoccupazione per l'impatto sui produttori italiani e invita alla cautela: "Se serve, risposte adeguate. Ma no a guerra commerciale".

Le motivazioni di Trump

Trump paragona l'ordine esecutivo a una "dichiarazione d'indipendenza", affermando che gli Stati Uniti si occuperanno solo dei propri interessi.

Le 30 azioni chiave della strategia

