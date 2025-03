Senato approva il decreto sull'ex Ilva: ora il testo passa alla Camera

ROMA - Con 77 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto, l'Aula del Senato ha approvato il decreto legge che mira a garantire la continuità produttiva e occupazionale degli impianti dell’ex Ilva. Il provvedimento, considerato cruciale per il futuro dell’industria siderurgica italiana, dovrà ora essere esaminato dalla Camera dei Deputati prima della scadenza fissata per il 25 marzo.

Il decreto prevede misure volte a sostenere la gestione dello stabilimento e a preservare i livelli occupazionali, in un contesto caratterizzato da incertezze economiche e tensioni tra il Governo e la multinazionale ArcelorMittal. Il passaggio alla Camera sarà decisivo per l’approvazione definitiva e potrebbe portare a ulteriori modifiche prima della conversione in legge.