Mitch B., uscito il nuovo singolo dal titolo 'Echigi'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito 'Echigi', il nuovo singolo di Mitch B. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito 'Echigi', il nuovo singolo di Mitch B.





"Il mio nuovo singolo 'Echigi' è nato piano piano, durante i tanti eventi musicali che abbiamo vissuto insieme i Mato Locos ed io. Parlo di eventi legati a Jango Records durante l’estate 2024" racconta il dj producer romagnolo Mitch B "Il sound di questo brano è afro house, perché da tanto tempo amo questo genere, che mette insieme melodia, ritmo ed altre suggestioni".





"Propongo spesso afrohouse in molte delle situazioni che sonorizzo e faccio ballare. E’ il sound perfetto per spiagge, party al tramonto, rooftop e dintorni. A basso volume 'Echigi' è una canzone elegante, ma se puoi alzi il livello della musica ti fa ballare" continua l’artista.





Anche la produzione del brano è stata tutto sommato semplice… anche se a distanza. "Io vivo ormai a Roma, mentre i due Mato Locos sono in altre città. Tony è a Milano, mentre Mark abita a Rimini. Ecco perché è comodo lavorare in studio collegati su Zoom". A livello musicale, ognuno dei tre artisti ha dato il suo contributo. "Mark si è occupato delle percussioni, che nel brano hanno un ruolo importante, mentre Tony ed io abbiamo curato l’arrangiamento e lo sviluppo della canzone".





Per quel che riguarda Mitch B., dj producer fin dal lontano 1998, originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno dalla nudisco alla house passando per la afro house, in tutte le loro sfaccettature. La sua musica la pubblica soprattutto con la francese Jango Records, un punto di riferimento per chi ama la musica elettronica di qualità che mette insieme ritmo e melodia. Mitch B. da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d’Italia e non solo. Si è esibito recentemente nel privé del Pacha, ad Ibiza e su quella che gli appassionati chiamano ‘isola della musica’ spesso si esibisce anche al Vybe ed al Dunes. Non solo, si è esibito al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia, al Vivai di Saint Moritz, in Olanda durante l’Amsterdam Dance Event… e non solo. In Italia, il suo sound lo regala spesso a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina… Non è tutto, tra gli altri, ha diviso il palco con top dj come Gregor Salto e Kryder. Mitch B. è poi spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d’eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L’Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.