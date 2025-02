Cavazza e la sfida dell’invecchiamento: nuovi orizzonti per i vini dei Colli Berici

Photo credits: fonte ufficio stampa Zedcomm

L’azienda di Montebello Vicentino si presenterà alle prossime fiere di settore con il primo listino interamente dedicato alle vecchie annate, dimostrando la qualità e lo spessore dei vini del territorio





Cavazza prosegue nel suo percorso di ricerca dell’eccellenza. Dopo aver introdotto lo scorso anno la nuova immagine aziendale, la cantina di Montebello Vicentino inaugura il periodo delle grandi fiere del mondo del vino presentando per la prima volta un listino interamente dedicato alle vecchie annate dei suoi vini dei Colli Berici.





Durante gli appuntamenti di di Taste (Firenze 8-10 febbraio), Wine Paris (Parigi 10-12 febbraio), Eurovino (Karlsruhe 9-10 marzo), ProWein (Düsseldorf 16-18 marzo) e Vinitaly (Verona 6-9 aprile), presenterà il lavoro di archiviazione svolto e condividerà la sua visione sull’invecchiamento dei vini come una sfida e un’opportunità per valorizzare il territorio e i suoi prodotti enologici.





Da oltre un secolo la cantina è ambasciatrice dei sapori autentici dei Colli Berici: grazie alla visione coraggiosa e innovativa della famiglia, è ora in grado di presentare un progetto ambizioso, che sfida le pratiche convenzionalmente in uso tra i produttori della zona. Un lavoro che ha preso vita già con terza generazione, quando Giovanni, Luigi, Giancarlo e Francesco hanno iniziato a conservare le annate più vecchie, ed è poi proseguito con la quarta generazione dei cugini Stefano, Andrea, Mattia ed Elisa, che oggi guidano l’azienda e possono finalmente raccontarlo al pubblico.





Cavazza rinnova così il suo posizionamento tra le proposte di alto livello del mondo del vino, donando per la prima volta il frutto del meticoloso lavoro di archiviazione e dando una visione inedita dei Colli Berici, permettendo a professionisti e appassionati di scoprire e riscoprire le potenzialità di questo territorio grazie ad autentici gioielli enologici che arrivano alla fine degli anni ‘80.





"Crediamo profondamente che l’invecchiamento sia il modo migliore per rendere omaggio alla ricchezza del nostro territorio" spiega Stefano Cavazza "È una sfida che ci consente di raccontare una storia di prestigio, dedizione e visione a ogni calice".





In occasione delle prossime fiere Cavazza presenterà una selezione esclusiva di vini d’annata già in listino, con particolare attenzione al Cabernet Cicogna 2013, al Merlot Cicogna 2015 e al Merlot Cicogna 2017, etichette che rappresentano alcune delle massime espressioni del progetto d’invecchiamento, incarnando complessità, eleganza e dimostrando il profondo legame con il territorio.





In occasione delle fiere la cantina proporrà una selezione di singole bottiglie d’annata e non mancheranno i vini più giovani, sia dei Colli Berici che del territorio di Gambellara, che consentiranno di scoprire anche le proposte più fresche e immediate dell’azienda.