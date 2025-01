Un nuovo mezzo donato alla Misericordia di Bibbiena dalla Eventi Sociali

BIBBIENA (AR) - Un nuovo mezzo a disposizione della Misericordia di Bibbiena. Il 2024 è terminato con un’importante donazione a sostegno delle attività della storica confraternita casentinese che è stata concretizzata dalla Eventi Sociali che, con il progetto "Muoversi & Non Solo", ha consegnato una Fiat Tipo Station Wagon in comodato d’uso gratuito per quattro anni che verrà utilizzata per i trasporti sociali e sanitari sul territorio. - Un nuovo mezzo a disposizione della Misericordia di Bibbiena. Il 2024 è terminato con un’importante donazione a sostegno delle attività della storica confraternita casentinese che è stata concretizzata dalla Eventi Sociali che, con il progetto "Muoversi & Non Solo", ha consegnato una Fiat Tipo Station Wagon in comodato d’uso gratuito per quattro anni che verrà utilizzata per i trasporti sociali e sanitari sul territorio.





L’iniziativa è stata concretizzata in virtù del sostegno di numerose aziende e imprenditori locali che, con il loro generoso contributo, hanno permesso di implementare il parco di mezzi a disposizione della Misericordia di Bibbiena con l’obiettivo di migliorarne ulteriormente i servizi in risposta ai diversi bisogni dovuti da solitudine, fragilità e difficoltà negli spostamenti.





"Muoversi & Non Solo" è un progetto condotto dall’azienda aretina Eventi Sociali che orienta i propri sforzi nella realizzazione di iniziative sociosanitarie a favore di Comuni e associazioni di volontariato, con un impegno che ha permesso di donare decine di mezzi in Provincia di Arezzo e in tutta Italia con cui, nel solo 2023, sono state accompagnati ogni giorno settecentotrentuno utenti bisognosi. Di questi veicoli, ben tre sono stati destinati proprio alla Misericordia di Bibbiena: il primo è stato un Volkswagen Caddy 4x4 nel 2020, seguito da una Dacia Duster nel 2022 e, infine, dalla Fiat Tipo consegnata nel 2024 nel piazzale della nuova sede polifunzionale in via Dante.





Il mezzo sarà a disposizione dei centodieci volontari della confraternita casentinese che, ogni anno, effettuano circa 3.300 interventi in diversi ambiti che spaziano tra emergenza, trasporto sociosanitario, protezione civile e antincendio boschivo, garantendo prossimità e attenzione alle variegate situazioni di bisogno emerse nella vallata.





"Il nostro primario ringraziamento va alla Eventi Sociali - commenta Gabriele Conticini, governatore della Misericordia di Bibbiena, - che ha rinnovato la propria vicinanza nei confronti della nostra attività e che ha condotto una mobilitazione solidale in cui è nuovamente riuscita a coinvolgere tante aziende e associazioni del Casentino a cui rivolgiamo la nostra gratitudine. La comune volontà è di sviluppare sempre più la rete di sostegni e assistenza a favore dei più fragili e, per riuscirvi, è importante anche fare affidamento su un diversificato parco di mezzi con cui i nostri volontari possano farsi trovare pronti per ogni intervento".