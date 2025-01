Attimi di paura all’aeroporto di Palese: 61enne salvata da un arresto cardiaco

BARI - Paura e tensione il 7 gennaio all’aeroporto di Bari Palese, dove una donna di 61 anni, originaria di Trapani, è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio poco prima di imbarcarsi sul volo Bari-Palermo.

La donna, che si trovava in vacanza in Puglia insieme al suo compagno, un avvocato di Lecce, è stata colpita dal malore nell’area d’attesa dello scalo. Fortunatamente, due medici presenti sul posto sono intervenuti immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione.

Dopo tre tentativi e circa 25 minuti di interventi salvavita, la situazione è finalmente migliorata: la donna ha ripreso conoscenza, suscitando un grande sollievo tra i presenti. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118, che ha trasportato la paziente in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Una tragedia evitata grazie alla prontezza dei soccorsi

L’episodio mette in evidenza l’importanza di un intervento rapido e coordinato in situazioni di emergenza. La presenza di personale sanitario e la tempestività nell’esecuzione delle manovre di rianimazione si sono rivelate decisive per salvare la vita della donna.

Rimasta lucida dopo il ricovero, la 61enne sarà sottoposta a ulteriori esami per chiarire le cause dell’arresto cardiaco e valutare eventuali terapie. Il gesto dei medici intervenuti sul posto è stato accolto con grande gratitudine dal compagno della donna, che ha sottolineato come la professionalità e il sangue freddo dei soccorritori siano stati fondamentali in un momento tanto delicato.

Una vacanza che poteva finire in tragedia

La coppia, in Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza, stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto il malore. Grazie all’eroico intervento dei presenti e all’efficienza del sistema di soccorso, quello che poteva trasformarsi in una tragedia si è concluso con un lieto fine.