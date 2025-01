Giorgia Meloni: emozione per il caso Cecilia Sala, chiarimenti su Musk e Starlink

ROMA - Si è tenuta oggi la consueta conferenza stampa annuale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare. Durante l’incontro, la premier ha risposto a quaranta domande poste dai giornalisti su temi di rilevanza nazionale e internazionale.

Caso Elon Musk e Starlink: "Nessun contratto, notizie false"

Uno dei temi più discussi è stato il presunto coinvolgimento dell’Italia in un accordo con Elon Musk e la sua azienda SpaceX per l’uso del sistema Starlink. Meloni ha smentito con fermezza le notizie circolate:

"Sono abbastanza colpita da come alcune notizie false rimbalzino e continuino a essere discusse anche dopo essere state smentite, come il contratto smentito con SpaceX. Usare il pubblico per fare favori agli amici non è mio costume" – ha dichiarato la premier, ribadendo la falsità delle accuse.

Il caso Cecilia Sala: un’emozione indimenticabile

Un altro tema centrale della conferenza è stato il caso della giornalista Cecilia Sala, recentemente rilasciata dopo un complesso lavoro diplomatico. Meloni ha spiegato il ruolo della diplomazia italiana, sottolineando la collaborazione con Stati Uniti e Iran:

"C'è stato un lavoro di triangolazione diplomatica con Iran e USA per quello che riguarda una svolta nel caso. Non direi che c'è stato un momento di svolta perché la questione è stata seguita dall'inizio."

La premier ha poi raccontato un momento particolarmente toccante:

"Tra le molte cose che accadono quando si ricopre un incarico complesso come il mio, posso dirvi che non ho provato un'emozione più grande in questi anni rispetto a quando ho detto alla madre di Cecilia che sua figlia tornava a casa."