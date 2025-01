Ricettazione e riciclaggio di oro rubato: quattro misure cautelari in Piemonte

TORINO - Nella mattinata di ieri, 9 gennaio, i Carabinieri della 2ª sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro persone, residenti tra Torino e Alessandria. Gli indagati sono ritenuti membri di un’associazione a delinquere dedita alla ricettazione e al riciclaggio di materiali preziosi.

L'indagine: una rete criminale ben organizzata

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza contro i sospettati e di delineare i loro ruoli specifici all’interno del gruppo. Gli indagati avrebbero collaborato con membri della microcriminalità urbana, dediti principalmente a furti in abitazione e truffe ai danni di anziani, per procurarsi gioielli in oro di origine illecita.

Successivamente, i gioielli venivano rivenduti a terze persone per essere fusi e trasformati in metallo prezioso pronto per il riutilizzo. Questo processo garantiva al gruppo un profitto sicuro e difficilmente rintracciabile.

Il sequestro di oro e denaro

Le indagini, condotte attraverso accertamenti tecnici, pedinamenti e attività di osservazione, hanno portato al recupero di numerosi oggetti preziosi di provenienza furtiva.

L’episodio più significativo risale al dicembre 2023, quando i Carabinieri hanno fatto irruzione in un laboratorio orafo abusivo, sequestrando oltre un chilogrammo di oro già pronto per la vendita e circa 100.000 euro in contanti.

Le misure cautelari

Tra i quattro indagati:

Uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari .

. Gli altri tre sono stati colpiti dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le misure cautelari sono state emesse nell’ambito delle indagini preliminari, e per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Un’operazione contro il riciclaggio di beni illeciti

L’operazione dei Carabinieri rappresenta un duro colpo al traffico illecito di materiali preziosi in Piemonte. Grazie alla capillare attività investigativa, non solo è stato smantellato un circuito di ricettazione e riciclaggio, ma è stata anche recuperata una parte significativa della refurtiva, sottraendo risorse a un’organizzazione criminale ben strutturata.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire l’intera rete di contatti che consentiva al gruppo di operare.