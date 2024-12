I formaggi DOP interpreti delle tavole di Natale

Con il progetto "Think Milk, Taste Europe, Be Smart", ricette a base di eccellenze DOP come Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone Valpadana e Piave celebrano il Natale e un patrimonio caseario custode di tradizioni e storie, nonché riflesso di un lavoro di cooperazione. Con il progetto "Think Milk, Taste Europe, Be Smart", ricette a base di eccellenze DOP come Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone Valpadana e Piave celebrano il Natale e un patrimonio caseario custode di tradizioni e storie, nonché riflesso di un lavoro di cooperazione.





I prodotti caseari, soprattutto quando si parla di eccellenze DOP, sono una conferma ad ogni Natale: a sottolinearlo è "Think Milk Taste Europe, Be Smart", il progetto promosso dal settore lattiero-caseario di Alleanza delle Cooperative Italiane, realizzato da Confcooperative con il cofinanziamento della Commissione europea, che ribadisce il ruolo primario dei formaggi come ingredienti di grande versatilità, nonché come degni regali gastronomici.





Per questo Natale, "Think Milk, Taste Europe, Be Smart" propone una variazione di ricette con l’intento di mettere in risalto, dagli antipasti al primo, il sapore autentico di alcuni formaggi cooperativi DOP.





Per un aperitivo che unisce al guscio crunchy un cuore morbido e filante, ci sono i sigari con pasta fillo, Provolone Valpadana DOP in versione dolce e miele realizzati dalla food creator @teresa_balzano_, oppure delle semplici ma appetitose sfere di Grana Padano DOP di @kiaralic96 o dei deliziosi tortini al Parmigiano Reggiano DOP di @lemollichedinana. Per continuare con un antipasto al profumo di formaggio, @la_cucina_che_vale propone delle rose di pasta sfoglia con fontina DOP mentre, come primo piatto, dal sapore deciso, sulle tavole di Natale arrivano i conchiglioni al forno ripieni di broccoli, salsiccia e Piave DOP realizzati da @luisa_ambrosini.





Che si tratti di formaggi a crosta, a pasta dura, a pasta filata, di stagionati, di erborinati o di freschi, il fascino dei formaggi italiani DOP trova così la migliore espressione nei piatti delle feste. E se a farla da padrone ci sono alcune delle DOP più blasonate come Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola o Asiago, ogni regione o parte d’Italia ha la propria specialità casearia locale, che parte dal Nord con il Bitto, lo Strachitunt, il Castelmagno per citarne solo alcuni, passando per il centro con la Casciotta d’Urbino, il Pecorino delle Balze Volterrane per approdare verso il sud con la Mozzarella di Bufala Campana, il Caciocavallo Silano e il Ragusano.





"Portare sulle tavole di Natale, in versione ricetta o degustazione, i formaggi della nostra tradizione casearia – ribadisce Giovanni Guarneri di Alleanza delle Cooperative – è un modo per valorizzare e portare avanti la cultura agroalimentare del nostro paese, nonché sostenere la creatività e la maestria, il territorio e le comunità che lavorano intorno al prodotto stesso”. Ecco, perché, quest’anno, con il progetto ‘Think Milk, Taste Europe, Be Smart’ abbiamo fatto in modo che lo spirito del Natale portasse con sé il sapore dei nostri formaggi cooperativi e delle nostre DOP, grazie alle quali va il merito di salvaguardare un patrimonio fatto di storie, pratiche antiche e identità distintive".