'Natale è qua', l’amore vince su tutto nel nuovo singolo di Massimo De Simone

"Natale è qua" di Massimo De Simone è una canzone natalizia che celebra l'amore come forza universale e irresistibile, capace di dare senso alle piccole cose e portare speranza in un mondo spesso segnato da difficoltà. Un invito a vivere il Natale con gioia, autenticità e altruismo.





Natale è considerata giustamente una festa magica, poiché rievoca quei sentimenti che sembrano sopiti per tutto l’anno e che, come un animale che si risveglia dal letargo, riemergono più forti che mai nel periodo natalizio. Il sentimento predominante è, naturalmente, l’amore che ognuno di noi può interpretare, concepire e vivere in maniera diversa.





Sicuramente è diverso il modo di vivere l’amore di Massimo De Simone nella sua canzone natalizia "Natale è qua", in cui sembra che l’artista intavoli una conversazione con la persona amata, che forse non esiste fisicamente ma che esiste sicuramente nel suo cuore.





Massimo, cantante pop, rock e di musical, ama definirsi un artista sorridente e solare, un instancabile giocoliere di suoni e parole. Si diverte a cercare connessioni tra arte, scienza, fantasia e trascendenza attraverso innovative alchimie musicali.





In "Natale è qua" il filo conduttore è uno solo, l’amore, che dà senso ad ogni cosa e rende unico ogni singolo momento trascorso insieme ad una persona speciale.





L’amore è quella forza che fa guardare con occhi meravigliati le cose più semplici, come "un cielo azzurro senza nuvole" o "fiocchi di neve su rosse tegole", immagini che sanno inondare nella loro semplicità il cuore di gioia e felicità.





L’autore nei suoi versi può anche fingere che non ci sia l’amore, ma sa bene che prima o poi arriverà, proprio come il Natale. L’amore è quella forza che ti sfonda la porta e ti trascina fuori dal letto, anche in una notte buia e tempestosa. Perché l’amore non chiede il permesso, l’amore agisce e basta e non c’è nessuna forza in grado di fermarlo o contrastarlo.





Parlare di posti da scoprire, segnare su un biglietto le cose da portare, parlare di ore di un regalo tanto desiderato: queste piccole cose fanno la felicità e non c’è bisogno di cercarla altrove.





L’amore esiste, a prescindere dalla nostra volontà, quindi tanto vale arrendersi ad una così magnifica forza. Parole che risuonano con un’eco ancora più forte in un mondo dove l’amore è spesso bistrattato da guerre, violenze e cattiverie che purtroppo inondano il mondo. "Natale è qua" è un invito a portare alto il vessillo dell’amore e farlo sbandierare in un’epoca così difficile e incerta.





Il brano ci consegna un messaggio piuttosto chiaro: ogni anno arriva il Natale e porta sotto l’albero un pacco carico di amore puro e infinito, che dobbiamo sempre coltivare in questi tempi dove egoismo e prepotenza la fanno purtroppo da padroni.





Per quel che riguarda Massimo De Simone, è un cantautore romano dal sorriso contagioso e dall’energia travolgente, capace di fondere pop, rock, musical e colonne sonore in un universo musicale unico. Instancabile giocoliere di suoni e parole, da sempre cerca connessioni tra arte, scienza, fantasia e trascendenza, creando innovative alchimie musicali che affascinano e ispirano. La sua storia musicale inizia all’età di 6 anni, quando si avvicina al pianoforte, strumento che diventa la sua più grande passione e il cuore pulsante delle sue composizioni. Nel corso degli anni, ha consolidato la sua carriera come autore e produttore, realizzando musical di successo come Sui passi suoi e Uomo senz’anima, opere che uniscono narrazione e musica in modo avvincente. Con oltre vent’anni di esperienza nel pianobar e nell’animazione musicale, si esibisce regolarmente in eventi per adulti e bambini, portando la sua arte nei cuori del pubblico di tutto il centro Italia. Collabora stabilmente con il Pesci Rossi Studio’s, uno studio di registrazione noto per la qualità delle sue produzioni, dove lavora come autore e arrangiatore. La sua creatività e talento gli hanno permesso di emergere anche nel panorama dei concorsi per cantautori. È stato finalista in competizioni prestigiose come Musica è, Premio Poggio Bustone e Premio Pierangelo Bertoli. Recentemente, è stato selezionato per partecipare al Casa Sanremo Live Box 2025, ulteriore testimonianza del suo valore artistico.

Con il suo stile solare e la sua instancabile dedizione alla musica, Massimo continua a innovare e sorprendere, intrecciando melodia, parole e visione per dare vita a opere che toccano l’anima.