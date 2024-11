Meloni alla Cop29 di Baku: 'Decarbonizzazione senza ideologie e con un approccio realistico'

BAKU – Intervenendo alla 29ª Conferenza ONU sui cambiamenti climatici (Cop29) a Baku, Azerbaigian, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’importanza di un approccio pragmatico e non ideologico verso la decarbonizzazione. "Dobbiamo proteggere la natura e l'ambiente," ha dichiarato, sottolineando che "non c'è un'unica alternativa ai combustibili fossili". La premier ha parlato dell'importanza di un "mix energetico equilibrato" che valorizzi ogni tecnologia disponibile per supportare la transizione energetica.

La collaborazione internazionale come chiave per il successo

Nel suo intervento, Meloni ha richiamato alla necessità di una cooperazione globale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, specialmente da parte dei principali Paesi emettitori di gas serra. "A Dubai ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi, ma per raggiungerli è essenziale una collaborazione a livello globale e un adeguato supporto finanziario," ha osservato. La premier ha inoltre auspicato una convergenza di responsabilità tra i Paesi sviluppati e quelli emergenti, per superare le divergenze che spesso ostacolano un progresso comune.

Italia e fusione nucleare: un’opportunità per la transizione energetica

Durante l’intervento, Meloni ha posto l'accento sulla posizione avanzata dell’Italia nella ricerca sulla fusione nucleare, descrivendola come una tecnologia cruciale per la transizione energetica. "Abbiamo bisogno di un equilibrio che includa non solo le energie rinnovabili ma anche i biocarburanti e la fusione nucleare, che potrebbe fare la differenza," ha spiegato, evidenziando che l’Italia ha recentemente organizzato il primo incontro del World Fusion Energy Group sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).

Meloni ha infine concluso il suo discorso con una visione ambiziosa: "Con la fusione nucleare, l'energia potrebbe smettere di essere una leva geopolitica e diventare una risorsa disponibile per tutti. Vogliamo promuovere questa tecnologia che potrebbe rivoluzionare l’approccio globale all’energia".