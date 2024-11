Striscia la Notizia: in esclusiva il foglietto che incastra Gravina per autoriciclaggio

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Pinuccio svelerà in esclusiva un documento chiave che potrebbe mettere in difficoltà Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC, in merito all’inchiesta della Procura di Roma sull’autoriciclaggio.

Il foglietto della discordia

Il documento, un foglietto manoscritto presumibilmente dallo stesso Gravina, risalirebbe al 2019, quando Gravina era presidente della Lega Pro. Secondo le accuse, su questo foglietto l’attuale presidente della Federcalcio avrebbe pianificato l’intera operazione di vendita di una preziosa collezione di libri antichi del valore stimato di 860.000 euro. La vendita, volta a finanziare l’acquisto di una casa per la figliastra, avrebbe però seguito un percorso sospetto che ha attirato l’attenzione della Procura.

La sospetta vendita a una società londinese

Il racconto di Pinuccio ricostruisce il tentativo iniziale di Gravina di vendere la collezione a un conoscente del mondo del calcio, senza però giungere a un accordo. Successivamente, sarebbe subentrata una società londinese, la quale avrebbe versato una caparra di 200.000 euro che Gravina ha trattenuto anche dopo la rinuncia della società a completare l’acquisto. Questo aspetto, riportato dagli inquirenti come una possibile “scappatoia” per ottenere risorse, è stato notato proprio per i dettagli meticolosi del manoscritto, che elencherebbe tutti i passaggi dell’operazione, compresi il pagamento dell’acconto e le condizioni di rinuncia, come se Gravina avesse anticipato il mancato completamento dell’acquisto.

Nuovi sviluppi sulla società londinese

Secondo Striscia, dietro la società londinese che ha versato la caparra, si celerebbe un collegamento con un’altra società britannica che fornisce consulenze alla Lega Pro. Pinuccio conclude il servizio promettendo ulteriori approfondimenti su questo legame sospetto.

Per scoprire i dettagli e vedere il foglietto incriminato, l’appuntamento è questa sera alle 20.35 su Canale 5, con Striscia la Notizia.