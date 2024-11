Donald Trump nomina Elon Musk e Vivek Ramaswamy alla guida del nuovo 'Dipartimento per l'Efficienza Governativa'

WASHINGTON D.C. – L’ex presidente Donald Trump ha annunciato la creazione del nuovo "Dipartimento per l’Efficienza Governativa" (DOGE), affidandone la guida a Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, in collaborazione con l'imprenditore e politico Vivek Ramaswamy. Trump ha rivelato l’iniziativa con un messaggio su Truth Social, dichiarando che il nuovo dipartimento avrà il compito di snellire la burocrazia, ridurre le spese governative e ristrutturare le agenzie federali, obiettivi centrali per il suo movimento “Save America.”Trump ha paragonato la missione del DOGE a un “Progetto Manhattan” contemporaneo, con l'intento di realizzare un’ampia trasformazione strutturale del governo federale. Ha spiegato che il dipartimento opererà esternamente all’amministrazione per fornire una prospettiva imprenditoriale e innovativa al governo e lavorerà a stretto contatto con la Casa Bianca e l’Office of Management & Budget (OMB).“Politici repubblicani hanno sognato questi obiettivi da tempo,” ha affermato Trump, delineando il piano del DOGE di collaborare per un approccio innovativo che possa sradicare sprechi e frodi nella gestione dei 6500 miliardi di dollari spesi ogni anno dal governo. La missione prevede il completamento del lavoro entro il 4 luglio 2026, il 250º anniversario della Dichiarazione di indipendenza, con l’obiettivo di consegnare un governo “più piccolo, più efficiente e meno burocratico.”La nomina di Musk, noto contractor governativo e imprenditore con interessi in settori soggetti a pesanti regolamentazioni (dall’intelligenza artificiale alle auto a guida autonoma), ha già sollevato timori di conflitto di interesse. Numerosi osservatori si interrogano sulla gestione dei rapporti d'affari di Musk con il governo federale, in un ruolo che potrebbe influenzare direttamente politiche e normative a cui sono soggette le sue attività.