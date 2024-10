Traffico illecito di rifiuti: operazione dei Carabinieri nel foggiano e nella BAT

NAPOLI - Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito numerose ordinanze cautelari nei confronti di un gruppo di imprenditori coinvolti in un'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, provenienti dalla regione Campania. L'operazione, condotta con il supporto di circa 60 Carabinieri del NOE e delle unità territoriali di Foggia, BAT, Bari e Salerno, ha portato alla scoperta di oltre 6.000 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati nelle campagne delle province di Foggia e della BAT.L'organizzazione criminale responsabile di questo traffico illecito ha causato un grave danno ambientale, contaminando vaste aree agricole. L'operazione in corso mira a smantellare l'intera rete di imprenditori coinvolti in questo traffico.Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, prevista per questa mattina alle ore 10:30 presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Bari, situata al VII piano del Palazzo di Giustizia, in viale Saverio Dioguardi. All'incontro parteciperà anche il Procuratore della Repubblica.