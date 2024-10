'A caccia di tartufi fiorentini': l'esperienza autunnale tra natura, tradizione e innovazione

Dall'Hotel Savoy alle colline toscane a bordo di un'auto elettrica, per un’esclusiva avventura firmata Rocco Forte Hotels





L'Hotel Savoy lancia "A caccia di tartufi fiorentini", un'esperienza autunnale che unisce la idilliaca campagna toscana, la tradizione del tartufo e la sostenibilità della mobilità elettrica. Partendo dall’Hotel in Piazza della Repubblica gli ospiti, alla guida di un'auto elettrica, attraversano il centro rinascimentale di Firenze fino ad arrivare in collina, passando tra uliveti e vigneti, per raggiungere Giulio, il Truffle Concierge dell’Hotel Savoy e i suoi lagotti romagnoli.





Accompagnati dall’esperto conoscitore di tartufi, gli ospiti si inoltrano nei boschi alla ricerca dei preziosi tartufi, protagonisti indiscussi dell'autunno toscano. L'itinerario, adatto a ogni età, viene arricchito da racconti e curiosità sulla tradizione del tartufo, trasformando l'escursione in un'avventura unica. La giornata continua con una dimostrazione culinaria presso la tenuta di Giulio e della sua collaboratrice Francesca, che condividono con i partecipanti ricette e segreti della cucina toscana.





Nel pomeriggio, gli ospiti tornano all'Hotel Savoy a bordo della loro auto elettrica e lungo il percorso, una sosta e un brindisi a Piazzale Michelangelo con la sua vista panoramica su Firenze, mentre il sole tramonta, tingendo di calde tonalità le colline e i tetti della città.





Per concludere la giornata, immancabile la proposta culinaria autunnale presso il ristorante Irene: una selezione di piatti a base di tartufo, tra cui la "Tartare di manzo del Mugello con tartufo" e il "Bruschettone con uovo, funghi, pecorino e tartufo", celebrando così l'autenticità e i sapori della Toscana.